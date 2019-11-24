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صنعاء - ياسمين الخيامي - وجبة يمنية شهية جدا ولذيذة ويعتبرها اليمنيين وجبة رئيسية على الافطار والعشاء ...وقتاة بي بي سي البريطانية تحذر منها وتعتبرها سم قاتل



كشفت عدة دراسات علمية عن أن تناول بعض الأطعمة قد يكون ‏ضارًا، وأحيانًا مميتًا، إذا لم يتم طهيه وإعداده جيدًا.‏

وحذر المختصون وفقًا لـ"بي بي سي" من بعض الاطعمة التي تاج ‏إلى توخي الحذر إذا فكرت في تناولها. ‏

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وجبة يمنية شهية جدا ولذيذة ويعتبرها اليمنيين وجبة رئيسية على الافطار والعشاء ...وقتاة بي بي سي البريطانية تحذر منها وتعتبرها سم قاتل

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ومن بين تلك الاطعمة وجبة يعتبرها اليمنيين رئيسية على مائدة الافطار او العشاء وهي الفاصوليا الحمراء

ووفقا للدراسة الطبية فإن الفاصوليا الحمراء وفول الصويا الأحمر ناعم الملمس هما من ‏تلك البقوليات التي قد تصيب المعدة بالكثير من الآلام، لاحتوائها ‏إنزيم التريبسين الذي يسبب عُسر الهضم، ولذلك يتعين نَقع تلك ‏الأنواع في الماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل تجفيفها وشطفها ‏ثم غَليها ببطء‎.‎