النائب باصرة: نرفض مشاريع محاولة تقسيم حضرموت إلى محافظتين

أعلن المهندس محسن باصرة نائب رئيس مجلس النواب اليمني، رفضه أي مشاريع لتقسيم محافظة حضرموت إلى محافظتين.



وقال البرلماني باصرة: "إننا نرفض رفضاً قاطعاً مشاريع تقسيم حضرموت إلى محافظتين في الساحل والوادي".



وأضاف في تصريح خاص لـ"يمن شباب نت": "إن مكونات حضرموت بمختلف شخصياتها وشرائحها المختلفة قد رفضت مشاريع العنصرية والتقسيم في العام 1998م مشدداً على رفضه أيضا اليوم وغداً" .



وتابع في تصريحه: "من يريد الخير لحضرموت، يضع يده مع أهلها لانتزاع حقوق حضرموت المنهوبة منذ عام 1967م و1990م و1994م وحتى يومنا هذا"، داعياً الجميع إلى جعل حضرموت ومصالحها فوق أي اعتبار.



وختم باصره تصريحه بالقول: "لن يمر مشروع التقسيم" .



وانتشرت في الشارع الحضرمي، خلال الأيام الماضية، شائعات تحدثت عن سعي الشرعية إلى تقسيم حضرموت إلى محافظتين الأمر الذي أجج من مشاعر كثير من الحضرميين .







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