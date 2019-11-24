طيران اليمنية تعلن تدشين رحلاتها عبر مطار الريان ابتداءً من الأربعاء القادم

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، السبت، تسيير أول رحلة لطيرانها إلى مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، شرقي اليمن، ابتداءً من الأربعاء القادم.

وقالت الشركة في منشور بصفحتها على فيسبوك "إنها ستدشن الرحلات يوم الأربعاء المقبل برحلة ستنطلق من مطار القاهرة صوب مطار الريان".

وأضافت "أن خط التشغيل سيكون من مطار القاهرة وصولا إلى مطار الريان - سيئون - سقطرى - سيئون - القاهرة".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أعلنت الخميس الماضي، استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار الريان الدولي بحضرموت بعد توقف دام نحو أربع سنوات.

Advertisements

وخاطبت الهيئة في تعميمها، "الشركات الجوية العاملة والمنظمات الإنسانية الدولية باستكمال مطار الريان استعدادته لاستقبال وتسيير الرحلات الجوية".

وقالت "إن المطار سيعمل كمرحلة أولى من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساءً دون تحديد عدد الرحلات التي سيتم تسييرها".

وأغلق مطار الريان منذ العام 2015 بعد سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا، قبل أن يتحول الى سجن خاص بالإمارات، والتي رفضت إعادة فتحه، مسببة بكارثة انسانية.