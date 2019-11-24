محمد بن نايف يهز السعودية ويتصدر تويتر .. وأمير سعودي بارز يطير من الفرح (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - أبدى الأمير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزير آل سعود فرحته الشديدة بتتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا.

وانتشر فيديو على موقع ”تويتر“، ظهر فيه أحد مرافقي بن ناصر، وهو يقلد احتفال الفرنسي غوميز بحركة الأسد، ثم قام بطبع قبلة على رأسه، وسط فرحة الجميع.

يذكر أن بعض الجماهير تداولت مقطع يُقال أنه للأمير محمد بن نايف ولي عهد المملكة العربية السعودية السابق، أثناء احتفاله بهدف الهلال الثاني، لكن في الحقيقة المقطع يعود الأمير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزير آل سعود.

وتُوِّج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين نظيفين في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب سايتاما، وبثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين.

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وتقدم سالم الدوسري بهدف للهلال في الدقيقة 74، ثم أحرز الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتفوق الهلال بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعدما فاز في المباراة الأولى 1-0.

ويشارك الهلال في كأس العالم للأندية النسخة المقبلة، برفقة الترجي الرياضي التونسي (بطل أفريقيا)، والسد القطري باعتباره بطل الدولة المستضيفة للعرس العالمي.

#محمد_بن_نايف



الهاشتاق يصعد للترند بعد تداول مقطع يُقال أنه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف أثناء احتفاله بهدف الهلال الثاني، لكن في الحقيقة المقطع يعود للأمير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزير آل سعود.



pic.twitter.com/Iqe3mmpD1o — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) November 24, 2019

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