شكرا لقرائتكم خبر عن العميد دويد واللواء عطية يكشفان تفاصيل الاعتداءات الحوثية الأخيرة على المخا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الناطق باسم المقاومة الوطنية، عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي العميد صادق دويد، ومعه اللواء الركن محمد عيضة رئيس الفريق الحكومي لإعادة الانتشار، تفاصيل حول الهجمات العدوانية التي نفذتها مليشيات الكهنوت الإرهابية الحوثية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مدينة المخا بالساحل الغربي.

وأكد العميد دويد " ‏اعتراض الدفاعات الجوية للتحالف العربي ٣صواريخ باليستية،و٥طائرات مسيرة حوثية فجر اليوم".وذلك في مدينة المخا المكتظة بالسكان والنازحين.

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وأوضح ناطق المقاومة الوطنية أن الهجمات الكهنوتية الحوثية " كانت تستهدف مدينة المخا و الميناء و مقر لجنة تنسيق اعادة الانتشار". مشيرا الى أنها " تاتي بعد محاولات الحوثيين الفاشلة في تحقيق نجاح بالساحل الغربي و تكبدهم خسائر كبيرة نتيجة خروقاتهم الحمقاء".

في السياق ذاته قال رئيس فريق لجنة إعادة الانتشار الحكومية اللواء الركن محمد عيضه " ‏تعرضنا طوال هذه الليلة ونحن في مقر الفريق الحكومي إلى قصف متواصل بالصواريخ البالستية والطائرات من المليشيات الإرهابية الحوثية".

وأضاف عيضة في سياق تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نحن مازلنا نحلم بحل سلمي يقوده مبعوث كذاب وجنرال أسير مقيد إلى سفينة الأمم المتحدة في ميناء الحديدة".

والاعتداءات التي نفذتها المليشيات الحوثية على المخا هي الثانية من نوعها خلال نوفمبر الحالي، حيث كانت قد استهدفت في السادس من الشهر الجاري مناطق سكنية ومستشفى لأطباء بلا حدود في المخا بطائرات مسيرة اعقبت صواريخ باليستية اسقطتها دفاعات التحالف العربي الجوية، ما أسفر حينها عن سقوط شهداء وجرحى.

ويكشف الحوثيون من خلال هذه الاعتداءات السافرة عدم جديتهم بالسلام واصرارهم المتواصل على تفجير الوضع عسكريا في الساحل الغربي والقضاء على ما تبقى من اتفاق ستوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة.