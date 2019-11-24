شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريق من إدارة مشروع الأمن الغذائي يلتقي أمين عام محلي المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 الخليج 365 - المهرة التقى الضابط اللوجستي بمشروع الأمن الغذائي المهندس ربيع حسن بادعام، ومساعد الأمن الغذائي الأستاذ أسامه العمودي، الأمين العام بالمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر لمناقشة سير المشروع الممول من برنامج الأغذية العالمي WFP.

وناقش اللقاء التنسيق بين مكتب ائتلاف الخير الشريك المنفذ للمشروع والسلطة المحلية، لإنجاح المشروع ووصول المساعدات للمستفيدين بطريقة سلسة. Advertisements وتطرق اللقاء إلى رفع كشف بزيادة الكميات الموزعة للمحافظة للوصول إلى معظم الفئات المحتاجة. وثمن نيمر جهود برنامج الأغذية العالمي الممول للمشروع وائتلاف الخير الشريك المنفذ للمشروع في سبيل تخفيف معاناة المواطنين. من جهته شكر ضابط اللوجستي بالمكتب الرئيسي بمشروع الأمن الغذائي بمحافظة المهرة المهندس ربيع حسن بادعام السلطة المحلية لما تقوم به من تذليل الصعاب أمام وصول المواد إلى المحافظة، والتسهيلات التي من شأنها إنجاح المشروع.

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