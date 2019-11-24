قوات الجيش تحبط هجوماً حوثياً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قوات الجيش تحبط هجوما حوثيا الأحد 24 نوفمبر 2019 أحبطت قوات الجيش، اليوم الأحد، هجوما لمليشيا الحوثى على مديرية "حيس" جنوبى محافظة الحديدة غربى البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى، أن مجموعة كبيرة من عناصر مليشيا الحوثى، حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش شمالى غربى مديرية "حيس" وأحبطت قوات الجيش محاولتها بعد تكبيدها خسائر بشرية فى صفوفها. وتواصل مليشيا الحوثى استهداف مواقع الجيش فى محافظة الحديدة فى الوقت الذى تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

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