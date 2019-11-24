وصول تعزيزات حوثية إلى ثره والمقاومة الجنوبية تستهدف مواقعهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 وصلت مساء أمس السبت تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية من اتجاه محافظة البيضاء وتمركزت في أعالي جبال ثره المطلة على مديرية لودر.

هذا وقد أوضح الضابط المناوب في عمليات المقاومة الجنوبية لجبهة ثره سالم علوي البركاني للمركز الإعلامي لجبهة ثره قائلا: قام العدو بجلب تعزيزات إلى منطقه بركان وقال شهود عيان أن التعزيزات عبارة عن دبابتين وعربات قتالية وقام في الساعة الثالثة عصرا بمحاولة إستحداث مواقع جديده على ميمنة الجبهة ولكن تم التعامل معها بحزم وتم تدمير المواقع المستحدثة بقذائف الهاون.

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