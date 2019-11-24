عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محلل سياسي: المبعوث الأممي منزوع الثقة فيديو

الأحد 24 نوفمبر 2019

قال عبد الكريم المدي، المحلل السياسي والاستراتيجي، “تعودنا على ما تفعله مليشيا الحوثي الانقلابية، كلما حاولت القوى الأخرى أن تحقق نجاح، تكشر المليشيا عن أنيابها وتظهر الوجه الحقيقي الذي تعمل من خلاله لمصلحة إيران”.



وأضاف المدي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الغد المشرق، أن ما تفعله المليشيا الانقلابية تحدي جديد للأمم المتحدة والتحالف العربي والمجتمع الدولي الذي يعمل على تأمين الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدًا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ مواقف صريحة وواضحة تجاه هذه المليشيا الإرهابية.

وأكد المحلل السياسي، أن مليشيا الحوثي تثبت وتبرهن أنها لا تؤمن بالسلام ولا الحوار ولا تؤمن بالتهدئة، في الوقت الذي يتحدث فيه المجتمع الدولي عن التهدئة ونشر السلام في المنطقة.

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وعن زيارة المبعوث الأممي اليوم إلى صنعاء، أكد على أن ثقة الملايين من اليمنيين والتحالف العربي منزوعة من هذا الشخص، مشيرًا إلى أن مارتن غريفيث لا ينقل كل ما تفعله المليشيا من جرائم إلى المجتمع الدولي.