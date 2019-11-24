عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفجار مخزن أسلحة تابع للحوثيين بالحديدة

الأحد 24 نوفمبر 2019

أعلنت مصادر يمنية محلية وقوع انفجار في مخزن سلاح تابع للميليشيات الحوثية في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.



وأوضحت المصادر في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، أن الانفجار أدى إلى احتراق آليات عسكرية، وإصابة عدد من المسلحين الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار سبب ذعرا شديدا في أوساط السكان والأهالي بالمنطقة المحيطة لمكان مخزن سلاح ميليشيات الحوثي.