"باعوم" يبحث مع منظمة الصحة العالمية الدعم المقدم لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور احمد المنظري، الدعم المقدم لبلادنا وكيفية الاستفادة منه.



ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، تطرق اللقاء إلى بحث الذي ضم مسئولي المنظمة إلى بحث عدد من الموضوعات والإشكاليات التي تواجه القطاع الصحي بالداخل وأهمها انتشار الحميات وخاصة حمى الضنك في عدد من المحافظات كالعاصمة المؤقتة عدن وتعز والحديدة وسبل التدخل العاجل لمكافحتها والحد من انتشارها .

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وأستعرض وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور على الوليدي خلال اللقاء، شرحاً مختصراً لخارطة إنتشار الحميات والإحتياجات الأوليه والعاجلة و التي من شأنها تقليل الأضرار وتخفيف المعاناة التي يعيشها أبناء المحافظات المستهدفة .

حضر اللقاء من جانب المنظمة نائب المدير الإقليمي د. رنا حجي و مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمكتب الإقليمي حاتم الخضري ومن جانب بلادنا المستشار الطبي بسفارتنا بالقاهرة الدكتور محمد باحاج .