"البحسني" يصدر قراراً بإطلاق إسم الشيخ عبدالله بقشان على طريق خلف بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 Advertisements حضرموت - الخليج 365 عرفاناً بجهوده في خدمة التنمية ودعم التعليم، أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم القرار رقم "177" لسنة 2019م ، قضى بتسمية الطريق الممتد من كورنيش المحضار بمنطقة حلف إلى جولة شركة النفط بجول مسحة بإسم "الشيخ المهندس عبدالله أحمد سعيد بقشان" عرفاناً بجهوده في خدمة المحافظة ودعمه لطلاب العلم ولمشاريع التنمية.

ووفق مكتب إعلام المحافظة، فإن هذا يأتي ذلك وفاءً لرجال الخير ودعماً لما قدموه لحضرموت ، والوقوف إلى جانبها إلى مختلف المراحل والمنعطفات.

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