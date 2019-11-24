شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الملك سلمان يفاجئ الجميع ويحسم الجدل بشأن المفاوضات مع الحوثيين بعيدا عن الشرعية وانهاء... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبدى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، أمله في أن يفتح اتفاق الرياض أمام محادثات أوسع في اليمن.

وقال في خطابه السنوي أمام مجلس الشورى السعودي، إن المملكة تسعى إلى حل سياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث وهو ما يمثل رسالة تطمين للشرعية بعدم اتجاه السعودية لحل منفرد مع الحوثيين ويقطع الطريق على محاولة جماعة الحوثي استغلال ما يروج له اعلاميا حول مفاوضات منفرده مع السعودية لتحقيق مكاسب سياسية .

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وأكد الملك سلمان، أن المملكة تواصل جهودها في نصرة الشعب اليمني، كما تواصل دعمها لجهود المبعوث الأممي للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وتابع "تعرضت المملكة لـ 286 صاروخاً باليستياً و289 طائرة مسيّرة ولم يؤثر ذلك على مسيرة المملكة التنموية ولا حياة المواطنين والمقيمين فيها بفضل من الله ثم بفضل بمنسوبي قطاعاتنا العسكرية والأمنية".

كما قال العاهل السعودي: "لقد عانت المملكة من سياسات وممارسات النظام الإيراني ووكلائه التي وصلت مؤخراً إلى ذروة جديدة من الأعمال الممنهجة والمتعمدة لتقويض كل فرص السلام والأمن في المنطقة".