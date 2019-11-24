شكرا لمتابعة خبر عن توجيه جديد لوزير الداخلية”الميسري“ يخص ”العاصمة المؤقتة عدن“ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بقرار جمهوري .. تقسيم محافظة يمنية الى محافظتين واعلان محافظة جديدة (تفاصيل هامة) السعودية : توجة تحذير شديد للمغتربين اليمنيين المتزوجين من سعوديات .. وتتوعد بالسجن والغرامة شاهد لحظة اعتراض منظومة الدفاع الجوي لـ سبعة صواريخ باليستية فوق سماء المخاء اليوم اطلقها الحوثيين الشيخ عبد المجيد الزنداني : يخرج عن صمته لأول مرة .. ويباغت الجميع بهذا الاعلان الذي اثلج صدور كل اليمنيين في الجنوب والشمال لكن يافرحة ما تمت وهذا ماحدث

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