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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. مغرد شهير يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف تفاصيل خطــيرة حول مقتل اللواء “الفغم”وكيف حاول اغتـيال محمد بن سلمان وهكذا تمكن من النجاة في اللحظات الأخيرة

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