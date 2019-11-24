هاشتاج #حضرموت_ترفض_التقسيم يشعل تويتر.. والنشطاء يرفضون مساعي الإخوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

الخليج 365

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مع هاشتاج بعنوان #حضرموت_ترفض_التقسيم، وذلك رداً على مساعي الإخوان لتقسيم محافظة حضرموت.



وتأتي بادرة إطلاق الهشتاج للتعبير عن رفض أبناء المحافظة لتقسيم حضرموت إلى محافظتين.

وأكد النشطاء أن حضرموت لن تنصاع خلف المشاريع الإخوانية التدميرية التي تهدف إلى تشطير حضرموت الى جغرافيا مبعثرة، تمكن قوى النفوذ والاحتلال الشمالي من السيطرة على ثرواتها .

وأكد أسامة بن فائض على صفحته الرسمية بتوتير، بأن الهاشتاج يعبر عن رفض أبناء المحافظة لتقسيم حضرموت إلى محافظتين، وتأكيدا على أن الحضارم لن ينصاعوا إلى المشاريع الإخوانية المستهلكه لتشتيت المجتمع الحضرمي.

وتفاعل الناشط السياسي، أبو وليد الغامدي، مع هاشتاج "حضرموت ترفض التقسيم".

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وكتب الغامدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: لاخوف على الجنوب العربي في طريقه نحو الاستقلال من حضرموت.

كما تفاعل عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، مع هاشتاج "حضرموت ترفض التقسيم".

وكتب بن عطية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،: ‏أبناء حضرموت يطلقون الهشتاج التالي "حضرموت ترفض التقسيم"، لرفض المشروع الإخونجي الذي يهدف إلى تقسيم حضرموت إلى محافظتين وذلك لإفشال إنتشار قوات النخبة الحضرمية في وادي وصحراء حضرموت بعد رحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى".

ودعا من أبناء الجنوب إلى دعم أبناء حضرموت لإيصال رسالتهم.

وتفاعل الناشط طارق المشجري حول هاشتاج #حضرموت_ترفض_التقسيم وقال

فشل عفاش وهو في أوج قوته ان يقسم حضرموت فلن يستطيع ثلة من الفاسدين والارهابيين من حزب اخوان اليمن أن يقوموا بتقسيم حضرموت وتسليمها للارهاب واي محاولة ستذهب برؤوس كبيرة الى مزبلة التاريخ.

وطالب النشطاء الجميع من أبناء الجنوب التفاعل والمشاركة مع الهشتاج ليأكدون بأن ابناء حضرموت والجنوب عامة يرفضون المشاريع التقسيمية الأخونجية الممولة من اعداء الجنوب.