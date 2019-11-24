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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خمسة قتلى وجرحى في انفجار قنبلة بمراسم تشييع مقاتل حوثي في إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
إب - الخليج 365
قتل وأصيب خمسة مواطنين، جراء انفجار قنبلة يدوية أثناء تشيع مليشيا الحوثي لأجد قتلاها بمحافظة إب وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن المدنيين " عدنان النجاشي، رائد المليكي" قتلا وأصيب ثلاثة أخرون، في مراسم تشييع الحوثيين لمسلح تابع لها يدعى "أحمد عبده علوان" في إحدى مقابر مدينة القاعدة جنوب إب.
وأكدت المصادر أن مسلحا حوثيا ألقى قنبلة أثناء عملية التشييع، بالتزامن مع اطلاق رصاص كثيف في طقوس اعتادت مليشيا الحوثي الانقلابية القيام بها أثناء تشييع قتلاها.
وقبل أيام أصيبت العشرات من الطالبات في إحدى مدارس مدينة إب، بالإغماء أسعفت بعضهن للمستشفيات، جراء سماعهم إطلاق نار كثيف على مقربة من مدرستهن أثناء تشييع المليشيا لأحد قياداتها.
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