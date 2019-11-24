عدن.. وزارة حقوق الانسان واليونسيف تحتفلان باليوم العالمي لحقوق الانسان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
إحتفلت وزارة حقوق الانسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، اليوم الأحد، في عدن، باليوم العالمي لحقوق الطفل والذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الانسان ، تحت شعار " قد آن الاوان ان يتمتع كل طفل بكل حق ".
وفي الاحتفالية أكد مدير مكتب وزير حقوق الإنسان، الدكتور ردفان المفلحي وفقا لوكالة سبأ الشرعية ، إهتمام الوزارة بتفعيل كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وحمايتهم من الصرعات الدائرة في اليمن ورصد كافة اشكال الانتهاكات التي تمارس ضدهم من مختلف اطراف الصراع ، حيث ان الاتفاقيات تعد مرجع لاصدار القوانين في البلاد .
وأوضح ، ان الاتفاقية تهدف الى الاهتمام العالمي بقضايا وحقوق الطفل وتوفير كافة الرعاية اللازمة لتنشئة جيل المستقبل بشكل سليم وعدم الزج بهم في الصراعات، وهذا ماتسعى اليه الوزارة في اليمن من خلال مواجهة كافة اشكال الانتهاكات التي تمارس ضد الاطفال الذين يتعرضوا لاضرار نفسية وجسدية وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية، و تدعوا كافة المنظمات الدولية لتقديم الدعم اللازم للاطفال وتوفير الرعاية والحماية لهم .
بدوره أكد ممثل منظمة اليونسيف للطفولة علي قاسم، ان المنظمة التي تحتفي باليوم العالمي لحقوق الاطفال تؤكد على الاستمرار في توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية للاطفال في اليمن للتخفيف من معانتهم جراء الصراعات في مختلف المحافظات اليمنية .. لافتا إلى ان اليمن من الدول المتقدمة التي صادقت على الاتفاقية والتي تؤكد في تقاريرها السنوية الاهتمام بتفعيل حقوق الاطفال والالتزام بتوفير الرعاية اللازمة لهم .
تخلل الحفل الذي حضره وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن محمد مساعد ، ووكيل وزارة العدل علي عباد ، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن ايوب ابو بكر ، وممثلي منظمة اليونسيف للطفولة ، تقديم عدد من الفقرات الفنية والمسرحية والتكريمية للجهات الداعمة .
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