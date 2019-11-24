شاهد كيف كانت النهاية.. معتمر سعودي يدعو أمام الكعبة بحرقة: ‘‘اللهم انصر هؤلاء الخصوم على السعودية...

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عدن - ياسمين التهامي - انتشر على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو مثير للجدل يظهر فيه أحد الأشخاص في المسجد الحرام يدعو بخسارة الهلال في نهائي دوري أبطال أىسيا أمام اوراوا الياباني.

ويواجه الهلال نظيره اوراوا الياباني مساء اليوم، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب “جامعة الملك سعود” حيث يبحث الفريق السعودي عن تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة اليوم تعزز من آماله في حصد اللقب القاري قبل خوض مباراة الاياب المحدد لها بعد أسبوعين بملعب “سايتاما 2002”.

وتعد هذه هى المرة الثالثة على التوالى التي يتأهل خلالها فريق ياباني للمباراة النهائية في دورى أبطال آسيا، بعد أن حقق أوراوا ريد نفسه لقب البطولة فى عام 2017، وحصل كاشيما انتلرز على اللقب العام الماضى 2018.

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