شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن المخابرات الامريكية تكشف عن الرجل القوي في السعودية كيف هيأته امريكا لخلافة محمد بن سلمان وماذا فعل خلال هذه الايام "شاهد" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريرا، أعده كل من كولام لينتش ولارا سيلغمان وروبي غريمر، تكشف فيه عن الجهود التي تقوم بها السعودية لوقف الحرب باليمن.

وفي الأسبوع الماضي، سافر الأمير خالد بن سلمان إلى سلطنة عمان؛ لعقد اجتماع مع السلطان قابوس بن سعيد؛ لبحث تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في اليمن، ويمثل هذا الاجتماع تتويجًا لأكثر من 3 سنوات من الجهود الدبلوماسية السعودية.

جديد الخليج 365:

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رؤية جديدة:

وقال تقرير فورين بوليسي، إن هذا الاجتماع يرسل إشارة قوية تعكس الالتزام بتحقيق سلام شامل نهائي، وإدراك أنه لا يوجد حل عسكري للصراع، وعلى الأرجح سيأتي الأمير خالد بن سلمان برؤية جديدة، تضع حدًا لزعزعة الأمن في المنطقة.

صانع السلام:

ووصف تقرير فورين بوليسي الأمير خالد بن سلمان بأنه الشاب صانع السلام، لافتة إلى أنه عُين سفيرًا للولايات المتحدة في أبريل 2017، عندما كان لا يزال في أواخر العشرينات من عمره، مؤكدة أنه شخص يتمتع بالذكاء.

في وقت سابق من هذا الشهر، حقق الأمير خالد بن سلمان أول إنجاز دبلوماسي رئيسي له، حيث أشرف على ترتيب مؤتمر يهدف إلى إنهاء القتال بين الحكومة الشرعية لليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ حتى يتمكنا من تركيز اهتمامهما على مواجهة الحوثيين.

يُنصت لمن حوله:

وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، إن خالد بن سلمان الذي تدرب كطيار مقاتل في الولايات المتحدة، ينصت ويستمع لنصائح من حوله كما أنه يؤثر بهم في المقابل.

وأبرز التقرير نشأة الأمير خالد بن سلمان وحصوله على درجة البكالوريوس في علوم الطيران من أكاديمية الملك فيصل الجوية قبل انضمامه إلى القوات الجوية الملكية، وتدرّب على قيادة طائرة مقاتلة عسكرية في الولايات المتحدة، وطائرات أمريكية من طراز F-15.

وتابع: تم إعداد خالد بن سلمان لأن يكون قياديًا، وتم تعيينه مستشارًا مدنيًا كبيرًا في وزارة الدفاع السعودية، في عام 2016، انتقل إلى واشنطن للعمل في السفارة السعودية والدراسة في جامعة جورج تاون، ثم عُين سفيرًا لدى الولايات المتحدة.

كسفير لبلاده في واشنطن، كان خالد بن سلمان مسؤولًا عن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، لكنه كان يركز بشكل خاص على سياسة الرياض في اليمن، وفي مناقشاته مع المسؤولين الأمريكيين أكد أن الحوثيين على الحدود تهديد وجودي، وأثّر على قرار البنتاغون في إرسال قوات أمريكية إلى المملكة.

ويرى المسؤولون الأمريكيون أن الأجواء الآن أكثر تفاؤلًا بشأن احتمالات السلام، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: أعتقد أن الملف بيد الأمير خالد بن سلمان يجعلنا نرى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.