شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن دولة قوية يخشاها الجميع لقنت إيران درسا لا ينسى ..ايران تتعرض لقصف مرعب وعشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات الايرانية لن تصدق من هيا الدولة..؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء أن طائراته قصفت عشرات الأهداف الإيرانية والسورية داخل سوريا اليوم الأربعاء فيما وصفه بأنه هجوم انتقامي.

وجاء في البيان الصادر عن الجيش "ردا على الصواريخ التي أطلقتها قوة إيرانية من الأراضي السورية على إسرائيل الليلة الماضية، قصفت طائرات جيش الدفاع عشرات من الأهداف العسكرية لفيلق القدس الإيراني والقوات المسلحة السورية بما في ذلك صواريخسطح/جو ومقرات ومخازن أسلحة وقواعد عسكرية".

جديد الخليج 365:

Advertisements

إلى ذلك، ذكر مراسل "العربية" أن إسرائيل شنت سلسلة غارات في سوريا على أهداف تابعة للنظام وإيران، من بينها مواقع لفيلق القدس الإيراني. وأشار إلى أن إسرائيل قصفت مقرات قيادة وقواعد صواريخ ومستودعات أسلحة لفيلق القدس والنظام السوري.

الدفاعات السورية تتصدى

في المقابل، أعلن اعلام النظام السوري أن الدفاعات الجوية تصدت ليل الثلاثاء، لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية قرب دمشق. ونقلت وكالة "سانا "عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر الأربعاء، قام الطيران الحربي الإسرائيلي باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ". وأضاف المصدر :"على الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف، وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها"، مشيراً إلى أن العمل مستمر لـ"تحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان".

إعادة التموضع الإيراني

وأتت الغارات الإسرائيلية ذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء اعتراض صواريخ أطلقت من الجولان باتجاه إسرائيل، ثم قيام طائراته الحربية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بشن غارات عدة قرب دمشق. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس اعتراض نظام الدفاع الجوي "4 صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه الأراضي الاسرائيلية"، مؤكداً أنه "لم يصب أي من الصواريخ هدفاً في إسرائيل".

وبعد وقت قصير، استهدفت طائرات إسرائيلية مواقع جنوب وجنوب غرب دمشق انطلقت منها الصواريخ على إسرائيل، وفق ما أفاد المرصد السوري، مشيراً إلى أن تلك المواقع تعود "لمجموعات موالية لقوات النظام وقد تكون لحزب الله اللبناني أو فصائل فلسطينية".

يذكر أن إسرائيل كثفت خلال الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، واستهدفت بشكل أساسي مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله. وتُكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله، مشددة أنها لن تسمح بإعادة التموضع الإيراني في سوريا

وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدف قصف إسرائيلي منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أكرم العجوري، في دمشق، ما أسفر عن مقتل ابنه معاذ وشخص آخر.

وتزامنت الغارات مع عملية إسرائيلية في قطاع غزة قتل فيها القيادي في الحركة بهاء أبو العطا، ما أسفر عن تصعيد عسكري استمر أياما وانتهى باتفاق تهدئة هش.