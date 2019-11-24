طارق عفاش يفاجئ الحوثيين باول تحرك عسكري داخل صنعاء وهذه اول عملية لقواته (تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - جديد الخليج 365: Advertisements شفت مصادر مطلعة عن تحركات ثورية ومقاومة مسلحة تجري الترتيب والاعداد لها ضد ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران, في العاصمة صنعاء وسط البلاد.

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