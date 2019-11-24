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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تكسر هجوما حوثيا واسعا على حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
تمكنت القوات المشتركة، اليوم الأحد، من كسر هجوم واسع شنته مليشيات الحوثي على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري ميداني إن مجاميع مسلحة تابعة للمليشيات هاجمت مواقع القوات المشتركة شمال غرب مديرية حيس ، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.
وأضاف المصدر أن أفراد القوات المشتركة خاضوا اشتباكات عنيفة مع عناصر المليشيا بمختلف أنواع الأسلحة واستمرت لساعات ، تمكنوا خلالها من التصدي للهجوم الحوثي بكل بسالة وحزم.
وأكد المصدر، أن القوات المشتركة كبدت عناصر المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح، حيث لقي عدد من مسلحو المليشيا مصرعهم وأصيب آخرون، فيما لاذ بقية العناصر بالفرار يجرون ورائهم أذيال الهزيمة.
يشار إلى أن هجوم المليشيات الحوثية على مديرية حيس بعد مرور ساعات على قيامها بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على مدينة المخا وتمكنت دفاعات التحالف العربي من إعتراضها في سماء المدينة وتدميرها ، لتثبت المليشيات عدم جديتها في الإلتزام بعملية السلام الأممية وسعيها لنسف إتفاق السويد.
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