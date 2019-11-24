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بالصور.. حملة أمنية مشتركة ترفع جميع النقاط العشوائية في خط الضباب بتعز

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

بالصور.. حملة أمنية مشتركة ترفع جميع النقاط العشوائية في خط الضباب بتعز

تعز - الخليج 365

نفذت قيادة محور تعز، اليوم ، حملة أمنية لإزالة ورفع النقاط العشوائية في خط الضباب - تعز، والتي تقوم بابتزاز المواطنين والمسافرين.

 

ووفق متابعة "الخليج 365"، شارك في الحملة الأمنية المشتركة، عدة دوريات وعربات، من اللواء ١٤٥ واللواء ١٧ مشاة التابعيين للجيش الوطني في المحافظة.

 

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وتأتي هذه الحملة، بناءا على توجيهات قائد اللواء 45 مشاة، قائد محور تعز، اللواء خالد فاضل.

 

وكان قائد محور تعز، اللواء خالد فاضل، قد عقد اجتماعا ضم قادة الاولوية العسكرية في المحافظة، موجها بإزالة جميع النقاط العشوائية المستحدثة، على الخط العام في المحافظة.

 

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