مواجهات عنيفة غرب الضالع وسقوط قتلى وجرحى من الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

الضالع - الخليج 365

سقط قتلى وجرحى من الحوثيين، خلال صد هجوم لهم شمال محافظة الضالع،



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وقالت مصادر محلية، إن القوات المشتركة تمكنت من إحباط محاولات وتسللات للمليشيا الحوثية، وأجبرتها على الفرار باتجاه حبيل "السماعي"، ومنطقة "صبيرة"، غرب مدينة الفاخر، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وأوضح، أن مجاميع من عناصر المليشيا الحوثية حاولت التسلل باتجاه مواقع في منطقة "بتار" غرب جبهة حجر، وتبة "مرخزة"، جنوبي مدينة الفاخر.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الحكومية تمكنها التصدي لهجوم عنيف على مواقع القوات الحكومية في منطقة باب غلق التابعة لمديرية قعطبة، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.