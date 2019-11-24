حملة اختطافات حوثية واسعة في سبرة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

تواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها ضد أبناء مناطق محافظة إب، الواقعة تحت سيطرتها منذ أواخر العام 2014.



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حيث أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على شن حملة اختطافات واسعة من المواطنين بينهم أطفال في منطقة "عينان" بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي شنت حملة إختطافات واسعة ضد المواطنين المعارضين لها في عدد من بلدات عزلة "عينان" واقتادتهم لجهات مجهولة.

وتأتي هذه الحملة بعد يومين من مواجهات دامية بين مسلحين قبليين تدعم المليشيا أحد الطرفين "مسلحي بيت المروعي" وسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين بينهم قيادي حوثي بارز يدعى "زيد سفيان".