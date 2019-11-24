شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الجمهورية يلتقي وزير الدفاع الياباني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى وفد بلادنا المشارك في حوار المنامة (قمة الامن الإقليمي )برئاسة مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزرا وزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي اليوم بوزير الدفاع الياباني كونو اتاروا ووزير الدولة للشؤون الخارجيه سوزوكي كوسيكو.

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حيث تطرق المخلافي الى اخر تطورات الاوضاع في اليمن.. مشددا على اهمية ممارسه مزيد من الضغوط على ايران لايقاف دعمها لمليشيا الحوثي الانقلابية التي انقلبت على الدولة والشرعية والمرجعيات وأشعلت الحرب وهددت الامن والاستقرار في المنطقة وهددت الملاحة الدولية ومارست القرصنة ورفضت كل جهود السلام وأفشلت اتفاق استوكهولم.

واكد ان الحكومة اليمنية حريصة على السلام وقدمت الكثير من اجله وفقا للمرجعيات الثلاث غير ان مليشيا الحوثي بدعم من ايران عطلت ولازالت كل مساعي السلام..معربا عن تقدير الحكومة اليمنية على المساعدات التي تقدمها للشعب اليمني متطلعا الى تقديم المزيد من المساعدات والتطلع الى دور ياباني في اعادة الإعمار.

من جانبه اكد وزير الدفاع الياباني وقوف بلاده مع اليمن ودعمها للشرعية ممثله بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحل السياسي على أساس المرجعيات الثلاث والتأكيد على تقديم المزيد من الدعم لليمن في الجانب الإنساني والاستعداد لتقديم الدعم والمساندة في اعادة الإعمار عند احلال السلام .

كما اعرب عن دعم اليابان لاتفاق الرياض ولممارسة الحكومة لدورها وسيادتها على الأراضي اليمنية والاستعداد للتعاون في مكافحة القرصنة ودعم اليابان لأمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش وسفير اليمن لدى البحرين على الاحمدي والملحق العسكري في السفارة ومن الجانب الياباني وزير الدولة للشؤون الخارجية والملحق العسكري الياباني وعددا من أعضاء الوفد الياباني.