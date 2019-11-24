شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إليسا في ظهور جديد من وسط المظاهرات على طريقتها الخاصة لكسر الهدوء وتثير ضجه عارمة في مواقع... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الفنانة اللبنانية إليسا أغنية جديدة بعنوان “عم ثور” تضامنا مع الاحتجاجات التي هدأت وتيرتها في لبنان، داعية الشعب لاستكمال ثورته.

إليسا المؤيدة للتظاهرات منذ يومها الأول نشرت الأغنية على حسابها على تويتر، حيث اقتربت من 100 ألف مشاهدة في 24 ساعة.

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والأغنية من كلمات الشاعرة اللبنانية سهام الشعشاع، إلا أن إليسا شاركت في كتابة بعض كلمات الأغنية.

وظهرت إليسا بمشاهد من مشاركتها في التظاهرات في خلفية الأغنية، كما تضمن رمز القبضة العملاقة الموجود في وسط بيروت، والذي اعتبر رمزاً للتظاهرات اللبنانية.

وكانت إليسا قد شاركت في التظاهرات بعد نحو 10 أيام من انطلاقها، رغم تأييدها المستمر عبر حسابها على تويتر، الذي استمر في كتابة تعليقات مؤيدة للاحتجاجات ومنتقدة للحكومة عبره.

وقالت وقتها في تصريحات إعلامية إنها شاركت لنفي ما يردده موالون للحكومة عن اتهام المتظاهرين بأنهم طابور خامس وممولون لإخماد التظاهرات، معلنةً تأييدها لمطالب المحتجين الذين خرجوا احتجاجاً على الجوع ونقص الخدمات الطبية وفساد السياسيين وطائفيتهم.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر الجاري، احتجاجات طالبت برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد المستشري ومحاسبة المفسدين، وفق المحتجين.