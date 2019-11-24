شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إعلان عن “ويسكي حلال” يحدث ضجة في الخليج.. فنانة شهيرة روجت له (تعرف عليه) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت الفنانة الكويتية المثيرة للجدل ملاك في موجة غضب جديدة بالكويت، عقب نشرها إعلان عن “ويسكي حلال” يقدمه أحد المراكز.

ونشرت “ملاك” المقطع على حسابها بـ”سناب شات” وظهرت تخاطب جمهورها:“اللي يبي واين حلال ييجي المركز وياخد النوع اللي يبيه في أكثر من نكهة”.

جديد "الخليج 365"

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وصورت عدداً من زجاجات الويسكي والخمور المدون عليها “مشروب العنب بدون كحول”.

وتسبب مقطع الفيديو الذي نشرته الفنانة في إثارة جدل واسع بين جمهورها الذين اعترضوا على وصف الويسكي بـ”الحلال”.

يشار إلى أنه قبل أيام نشرت الفنانة ملاك الكويتية على ”إنستغرام“ مقطع فيديو، وهي في حالة غضب شديد بعدما تعرضت للطرد من قبل أحد المسؤولين في مدرسة ”ابنها“، متوعدة بتحويل الأمر لقضية رأي عام.

ووثقت ملاك لحظة الطرد بكاميرا هاتفها، إذ ظهرت في الفيديو تقول إنها جاءت إلى إدارة المدرسة تشتكي من تعرض ابنها للضرب لِتفاجَأ بردهم: ”ليش تقولين وتشتكين عبر سناب شات“، ليقوم أحد المسؤولين بطردها من مكتبه.

وتوعدت الفنانة بأنها لن تصمت عن هذا الأمر، قائلة: ”والله العظيم لأسويها قضية رأي عام“، مضيفة: ”لأننا صمتنا عن أولادنا أصبحوا مسخرة في المدارس ويتعرضون للضرب“، وفق قولها.