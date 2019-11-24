شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يظهر مجدداً بعد أخبار مغادرته ويستعرض مع محافظ عدن الخطة العاجلة لتطبيع الأوضاع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعرض رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاحد في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ عدن احمد سالم ربيع، خطة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية لمعالجة المشاكل التي تراكمت منذ اغسطس الماضي في النظافة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

بالصور: منظر إبداعي فريد في سماء الرياض ... شاهد لأول مرة

ووجه رئيس الوزراء، وزارة المالية بالتنسيق مع السلطة المحلية في عدن باعتماد الموازنات اللازمة لتنفيذ الخطة وبشكل عاجل.

واشاد الدكتور معين عبدالملك، بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في العاصمة المؤقتة عدن رغم الظروف الاستثنائية والتحديات القائمة.

واطلع رئيس الوزراء من محافظ عدن، على سير تنفيذ محطتي الحسوة والمنصورة بطاقة 264 ميجاوات وخطوط نقل الطاقة، اضافة إلى الاوضاع العامة في العاصمة المؤقتة عدن في مختلف الجوانب الأمنية والخدمية والتنموية.

وجدد رئيس الوزراء التاكيد على ان الحكومة ستعمل على تطبيع الاوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة كما نص عليه اتفاق الرياض.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة، ومساعد مدير مكتب رئيس الوزراء للشؤون الفنية وليد العباسي، ومدير عام صندوق النظافة بمحافظة عدن قائد راشد، ومدير عام مؤسسة المياه فتحي السقاف.