المبعوث الأممي يصل الى صنعاء وناشطون يطالبون بتحويل اسم المطار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأحد، الى العاصمة اليمنية صنعاء في زيارة جديدة لم يعلن عن أهدافها حتى اللحظة.

وتأتي زيارة غريفيث الى صنعاء بعد يومين من إحاطته امام مجلس الامن، تضمنت الكثير من المغالطات، الامر الذي اثار سخطاً شعبياً ورسمياً تجاه الامم المتحدة.

وتتضح حالة السخط من خلال قيام مسؤولين رسميين في حكومة الانقاذ بنشر وثائق ومستندات تفضح الدور الأممي في اليمن وتكشف حقيقة المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، لا سيما في ظل المزاعم الأممية بشأن سرقة المساعدات .

وبالتزامن مع وصول المبعوث الأممي الى صنعاء، دشن مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الأحد، حملة ضد الأمم المتحدة على الهشتاق #مطار_الأمم_المتحدة_الدولي، في اشارة الى تملص الأمم المتحدة عن واجبها في اعادة فتح مطار صنعاء المغلق منذ اكثر من ثلاث سنوات.

ووجه الناشط اليمني محمد الصفي على صفحته بالفيسبوك مقترحاً بتحويل اسم مطار صنعاء الى مطار الامم المتحدة الدولي باعتبار ان المطار اضحى محتكراً لطائرة المبعوث الأممي وكذا لطائرات المنظمات الدولية، في حين أن عشرات الاّلاف من المرضى في اليمن عاجزين عن السفر الى الخارج لتلقي العلاج.

وقال الصفي في منشوره: “بناءً على المغالطات الأممية المتكررة تجاه الاحداث الجارية في اليمن، وفي مقدمتها الحصار الجوي الجائر المفروض على البلاد.

وتفاعلا مع مناشدات وزارة الصحة بخصوص تدهور الوضع الصحي العام والحاجة الماسة لنقل مئات الآلاف من المرضى إلى الخارج لتلقي العلاج.

وفي ظل عدم وفاء الامم المتحدة بالتزاماتها بشأن الجسر الجوي..

وبما ان مطار صنعاء الدولي اصبح محتكرا لطائرات المبعوث الأممي وطاقمها العامل في اليمن فضلا عن طائرات المنظمات التي تدعي اهتمامها بحقوق الإنسان..

وعليه.. اقترح تحويل اسم مطار صنعاء الدولي إلى مطار الأمم المتحدة الدولي، تخليدا لحقارة وانحطاط دعاة الإنسانية، واتمنى من القادرين على التعاون معنا في إنشاء لوحة عملاقة تحمل اسم مطار الأمم المتحدة الدولي ، لوضعها في المكان المناسب كمبادرة شعبية”.

وقد حظى المنشور بتفاعل الكثير من الناشطين والمهتمين الذين طالبوا حكومة الانقاذ والمجلس السياسي باتخاذ اجراءات حازمة حيال المغالطات المستمرة للأمم المتحدة ومبعوثها الحالي والسابق.