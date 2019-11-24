شاهد .. حليمة بولند تفاجئ الجميع بفيديو “فاضح” من حوض سباحة: هذا وضعي حاليًا

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عادت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند لاستفزاز متابعيها بصورها وفيديوهاتها الجريئة التي تتعمد فيها التعري بشكل فاضح وكشف جسمها لكسب التفاعل.

ونشرت حليمـة بولند فيديو صادم جديد من داخل حوض استحمام مفتوح داخل شقة بأحد الفنادق الفاخرة بسويسرا.

وعلقت الإعلامية الكويتية حليمة بولنـد على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع “سناب شات”، قائلة :” هذا وضعي حاليًا وانا أسمع القصص والحكايات اللي يألفوها عني وأخباري اللى انا ما أعرفها من نفسي”.

وكانت حليمة بولنـد نشرت مقطع فيديو من زيارتها للمسجد النبوي في السعودية.

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وتعرضت حليمة بولند لانتقادات حادة بعد زيارة المسجد رغم ارتدائها ملابس محتشمة، لكنّ الهجوم عليها جاء بعد تصويرها فيديو عبرت من خلاله عن إعجابها بالمنظر وهي تقف خلف شبّاك وتشير إلى المسجد.

وانتُقدت حليمة بسبب وضعها مكياجًا مبالغًا فيه رغم أن المكان الذي تقف فيه مخصص للعبادة وذكر الله.

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