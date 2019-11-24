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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجاة فريق الانتشار الحكومي من هجمات باليستية ودرون حوثية في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
قال الفريق الحكومي، بلجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، إن مقر إقامته تعرض فجر اليوم الأحد، لقصف متواصل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة من قبل الحوثيين.
وذكر رئيس الفريق الحكومي اللواء محمد عيضة - في تغريدة بحسابه على تويتر ـ أن الفريق كان بالمقر الحكومي جنوبي محافظة الحديدة اليمنية الساحلية، أثناء تعرضه لقصف الحوثيين المتواصل.
وكانت وسائل إعلام سعودية ذكرت أن دفاعات التحالف العربي "باترويوت" اعترضت صواريخ بالستية وطائرات درون في الساحل الغربي اطلقتها مليشيا الحوثي.
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