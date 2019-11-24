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نجاة فريق الانتشار الحكومي من هجمات باليستية ودرون حوثية في الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

نجاة فريق الانتشار الحكومي من هجمات باليستية ودرون حوثية في الحديدة

الحديدة - الخليج 365

قال الفريق الحكومي، بلجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، إن مقر إقامته تعرض فجر اليوم الأحد، لقصف متواصل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة من قبل الحوثيين.

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وذكر رئيس الفريق الحكومي اللواء محمد عيضة - في تغريدة بحسابه على تويتر ـ أن الفريق كان بالمقر الحكومي جنوبي محافظة الحديدة اليمنية الساحلية، أثناء تعرضه لقصف الحوثيين المتواصل.

 

وكانت وسائل إعلام سعودية ذكرت أن دفاعات التحالف العربي "باترويوت" اعترضت صواريخ بالستية وطائرات درون في الساحل الغربي اطلقتها مليشيا الحوثي.

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