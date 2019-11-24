شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. قافلة غذائية وملابس شتوية من أبناء ريف إب إلى المرابطين بجبهة نهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 إب صنعاء - الخليج 365 سير ملتقى أبناء ريف إب قافلة غذائية وملابس شتوية للمرابطين في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر ميدانية إن قافلة غذائية وملابس شتوية قدمها أبناء مديرية ريف إب للمرابطين في الجبهات والثغور بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، وكان في مقدمة مستقبليهم قيادات ميدانية وعسكرية. Advertisements وحملت القافلة شعار " يد تقاتل ويد تدعم" وقدمها أبناء المديرية إستشعارا منهم بواجبهم الوطني والديني تجاه المرابطين في الجبهات. وتكونت القافلة من بطانيات وملابس شتوية وأحذية وتمور وحليب وكعك وغيرها من المواد العينية والغذائية. وبحسب المصادر فقد كان في مقدمة المستقبلين للقافلة العميد أحمد البريهي قائد اللواء ١٣٩مشاه وعدد من قيادة اللواء وقيادة الشرطة العسكرية لمحافظة إب.

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