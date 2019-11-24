كاتبة خليجية تكشف أسرار العلاقة بين أردوغان والحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

أكدت الكاتبة السياسية، نورا المطيري، أن محاولة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي أدت لانقلاب الحوثيين، انكسرت في الرياض.



وكتبت المطيري، في تغريدة لها عبر “تويتر”: "‏لم يكد العالم التوّاق للسلام يعلن إعجابه وتأييده لإتفاق الرياض، بين الشرعية والمجلس الجنوبي، حتى ثارت ثائرة أردوغان، وراح يتخبط، فلم يصدق العثماني، أن محاولته في العام 2014 التي أدت لإنقلاب الحوثية، سوف تتكسر في الرياض، فيصافح الجنوب الشمال بسلام".

وكان فريق الحكومة اليمنية الشرعية في اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار بالحديدة أعلن عن تعرض مقر إقامته، اليوم الأحد، لقصف متواصل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية. ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن رئيس الفريق الحكومي في اللجنة اللواء محمد عيضة قوله - في تغريدة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "إن ميليشيات الحوثي قصفت بالصواريخ الباليستية والطائرات مقر إقامة الفريق، مشيرا إلى أن الفريق كان بالمقر الحكومي جنوبي محافظة الحديدة اليمنية الساحلية، أثناء تعرضه لقصف الحوثيين المتواصل". وكانت الدفاعات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد اعترضت، في وقت سابق، 5 صواريخ وطائرتين مسيرتين أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على مدينة (المخا) الساحلية.