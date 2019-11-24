صحيفة: اللبنانيون ينشدون قيامة جديدة لوطنهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

بيروت - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "لم تكن احتفالات لبنان في الذكرى 76 للاستقلال مناسبة عادية على غرار غيرها من السنوات".



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" - "فاللبنانيون الذين غصت بهم ساحات المدن وميادينها وشوارعها كانوا واضحين في مطالبهم وأنهم يريدون عهداً جديداً وجمهورية ثالثة تحاكي “الجمهورية الأولى” وهي فترة ذهبية للبنان منذ نشوء الدولة وحتى ما قبل نشوب الحرب الأهلية في 1975..

Advertisements

وتقول الصحيفة" ويرفضون أي مخاوف لعودة الحقبة الثانية المتمثلة بفترة الحرب الأهلية التي قسمت لبنان إلى طوائف وما ترتب عليها حتى العقد الأخير الذي شهد فيه البلد أحداثاً كبرى، فالشعب الذي يواصل الحراك العفوي منذ قرابة الـ40 يوماً أكد أن الكثير من ألاعيب الساسة باتت مفضوحة ولم تعد تنطلي على أحد، والمطالب المعاشية شأن عام تخص كل الشعب اللبناني بمختلف شرائحه وانتماءاته وطوائفه، فلا خوف من العودة للحرب الأهلية، لكن الخوف الحقيقي يكمن في طبقة سياسية قامت على التخويف، ومن نوايا وولاءات “الدولة داخل الدولة” التي تمثلها مليشيات “حزب الله” الإرهابي وما تمثله من تهديد حقيقي لحاضر ومستقبل لبنان وبالتالي تعطيل الانتقال إلى “الجمهورية الثالثة” التي يريدها الشعب اللبناني.

الفساد الذي نخر الدولة والفوضى الإدارية والمحسوبيات كلها كانت تضرب في أسس مقومات الدولة التي عانى منها لبنان لعقود، وبدا دائماً مهدداً بالغرق فصورت له الطغمة الحاكمة التوازنات الطائفية على أنها الدواء الوحيد لعدم انفجار الوضع مجدداً، والتعطيل والفراغ المتواصل في رأس هرم السلطات السيادية سواء بشكل عملي كما كان يحصل عندما يبقى لبنان بلا رئيس دولة أو رئيس حكومة لفترات طويلة، أو عندما يكون المنصب معطلاً رغم عدم شغوره، كلها أمور كانت تثير الغضب الشعبي الذي يراقب ويدرك سبب أزماته وعملية الحقن والتجييش التي يتعرض لها وكأنه حقل تجارب، حتى كان الجوع والترهل الاقتصادي الذي يقترب من الانهيار وانعكس على رغيف الخبز مما أدى إلى تحرك عارم سرعان ما بات ميزة جميع المدن اللبنانية ولسان حال يقول لمن جوعوه: لا نريد نظاماً طائفياً ولا حزبياً، بل تكنوقراط يجيدون تلمس كافة الأمراض التي حلت بلبنان واجتراع الحلول المناسبة ووضع حد لما بات فوق طاقة البشر على التحمل.

جميع مناورات السلطة على مدى قرابة 40 يوماً فشلت في تنفيس الاحتقان، لا بل كان العكس هو رد الفعل الشعبي فمع كل مبادرة رسمية كان الشارع يغلي أكثر رافضاً أي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء..

واختتمت " فاللبنانيون ينشدون قيامة جديدة لوطنهم .. قيامة تنفض عنه كل لأوضاع المأساوية التي أكد الشعب بمختلف شرائحه أنه متحد في مطالبه المحقة وسيتحمل حتى النهاية لتحقيق كل ما يريده".