سياسي كردي: تركيا الدولة الأولى بالعالم في تجارة الأعضاء البشرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

كتبت- أماني عزام

قال المحلل السياسي الكردي، أحمد حاج منصور، إن تركيا أصبحت الدولة الأولى في العالم في تجارة الأعضاء البشرية، لافتًا إلى أنها من أكبر الدول المستوردة للأدوية التي تعطى للمريض الذي أجريت له عملية نقل عضو وهذا الدواء يؤخذ طوال عمره.



وأشار "منصور"، في تصريحات خاصة، أنه بحسب الاحصائيات تبين أنه منذ العام 2013 بدأت تركيا باستيراد هذه الأدوية إلى أن أصبحت في قمة الدول المستهلكةً لهذه الأدوية.

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وكشف السياسي الكردي، أن المافيا العسكرية التركية تشرف بنفسها على هذه التجارة بإيجاد مستشفيات خاصة في المناطق الحدودية المحاذية لسوريا، لافتًا إلى أن مئات الجرحى حتى من المدنيين السوريين الذين اسعفو بجروح بسيطة أعيدو جثثاً فارغة من أعضائها.

وأكد أن هناك المئات من الجثث لم تسلم لأهلهم خوفاً من أن تكتشف سرقة أعضائهم، وحصلت عدة حالات من العصيان وترك الأسلحة من قبل البعض من هذه الكتائب وهم لازالو قيد الاعتقال لدى الاستخبارات التركية.