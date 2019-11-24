محافظ حضرموت يطلع على أوضاع مديرية العبر ويصدر توجيهات تنموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

الخليج 365 - العبر

أكد محافظ حضرموت حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بجميع المديريات وتلبية احتياجاتها الضرورية.



وقال المحافظ خلال لقائه بمكتبه بالمكلا صباح اليوم، مدير عام مديرية العبر سالم بن ملهي الصيعري، إن السلطة المحلية بالمحافظة تولي اهتماماً خاصاً بالمديريات الصحراوية التي عانت من الإهمال خلال السنوات الماضية.

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واستمع المحافظ من مدير عام العبر إلى شرح عن الوضع في المديرية واحتياجاتها الضرورية.

ووجه المحافظ بتغطية تشغيل جميع آبار المياه في مديرية العبر بالطاقة الشمسية، ورفد المديرية بسيارة إسعاف بصورة عاجلة، ودراسة بعض المشاريع الحيوية.

وأعرب مدير عام مديرية العبر عن خالص تقديره بإسمه ونيابة عن السلطة المحلية وأهالي المديرية للدعم الكبير والتجاوب الدائم من المحافظ البحسني مع مطالب المديرية والمديريات الصحراوية، مؤكداً أن مديرية العبر حظيت بإهتمام كبير وخاص في عهد المحافظ البحسني، وأنها تبادله الوفاء وتساند جهوده في تنمية جميع مديريات حضرموت.