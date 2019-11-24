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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريفيث يصل صنعاء لإحياء عملية السلام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
وصل المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث" اليوم الأحد، تشرين الثاني 24، 2019، إلى العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر إن غريفيث سيلتقي قيادات قيادات في جماعة "الحوثي" بهدف إحياء عملية السلام.
ويأتي وصول "غريفيث" بعد نحو 48 ساعة من تقديمه إحاطته لمجلس الأمن والتي نوه فيها إلى "مؤشرات إيجابية" للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.
وتسعى الأمم المتحدة لإحياء عملية السلام لكن جهودها تصطدم بعرقلة ميليشيا الحوثي لكل الاتفاقيات التي تم عقدها بين الحكومة والميليشيا.
وكان رئيس الحكومة اليمنية "معين عبدالملك" "إن الجماعة الحوثية غير مؤهلة ولا مستعدة لتكون طرفاً في اتفاق لإحلال السلام، لأسباب كثيرة".
يشار إلى أن الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، لم تتوقف
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