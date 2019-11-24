العثور على طفل مقتولا في لودر بأبين بعد يوم من اختفائه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

عُثر على طفل مقتولا في أحد أحياء مدينة لودر، بمحافظة أبين، السبت 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019م، بعد يوم من اختفائه.



وأكدت مصادر مقربة من أسرة الطفل عوض عبدالله عوض عتيق (9 سنوات) العثور عليه جثة هامدة، في أحد أحياء مدينة لودر، بعد عملية بحث استمرت قرابة 24 ساعة.

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وقالت المصادر إن آخر مرة تم فيها مشاهدة الطفل قبل اختفائه، مساء أمس الجمعة.

ونُقلت الجثة إلى أحد مشافي المدينة لاستكمال بقية الإجراءات ومعرفة أسباب الوفاة.

وشهدت مديرية الشعر في محافظة إب، الأسبوع الماضي، جريمة مماثلة.