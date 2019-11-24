أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الأحد .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز العناوين للفترة الصباحية من يومنا هذا الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، وهي كالتالي:

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