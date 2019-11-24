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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الأحد .. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
الخليج 365
ينشر "الخليج 365" أبرز العناوين للفترة الصباحية من يومنا هذا الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، وهي كالتالي:
نجاة وفد الشرعية في الحديدة من 8 هجمات «درون» و«باليستي» حوثية
https://www.elyamnelaraby.com/436751/
مأرب.. قوات الجيش تستعيد السيطرة على مواقع بصرواح
https://www.elyamnelaraby.com/436753/
توقعات تكشف هوية وزير الدفاع في الحكومة القادمة
https://www.elyamnelaraby.com/436761
إحباط محاولة تهريب كمية من الحشيش إلى عدن
https://www.elyamnelaraby.com/436763/
مصادر حكومية تنفي مزاعم مغادرة رئيس الوزراء
https://www.elyamnelaraby.com/436766/
نورا المطيري : التحالف العربي يواجه غضباً من تحالف الإخوان والحوثي والحرس الثوري
https://www.elyamnelaraby.com/436769/
أنصار صالح يقررون التحرك ضد فساد الحوثي
https://www.elyamnelaraby.com/436772/
بالأرقام.. ناشط سياسي يكشف لــ "الخليج 365" جرائم الحوثي في اليوم العالمي للطفل
https://www.elyamnelaraby.com/436797/
وفاة امرأة يمنية كل ساعتين بسبب مضاعفات الحمل والولادة
https://www.elyamnelaraby.com/436798/
"البحسني" يوجه بسرعة إزالة عدد من المباني العشوائية بالمكلا.. صور
https://www.elyamnelaraby.com/436809/
الهلال الأحمر الإماراتي يدشن حملة نظافة في مدينة الخوخة بالحديدة .. صور
https://www.elyamnelaraby.com/436810/
كليب "أبشرك يا سالم" للموسيقار أحمد فتحي يرى النور.. فيديو
https://www.elyamnelaraby.com/436814/
الميليشيات تفرض جبايات جديدة على أصحاب العقارات في صنعاء
https://www.elyamnelaraby.com/436830/
قوات الجيش تحبط هجوما حوثيا على مواقعها شرق صعدة
https://www.elyamnelaraby.com/436834/
خلافات بين قيادات الإصلاح العسكرية في تعز على منصب قائد المحور
https://www.elyamnelaraby.com/436841/
أول تعليق حكومي على إستهداف الميليشيات لمقر إقامة فريقها في الساحل الغربي
https://www.elyamnelaraby.com/436845/
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