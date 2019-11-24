شكرا لقرائتكم خبر عن سكان مدينة الطائف السعودية يفاجئون بصراخ امرأ من أحد المنازل ...وعند اقتحام الشقة كانت المفاجأة "لن... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق أحد المارة بأحد شوارع الطائف، مقطع فيديو، لعمارة سكنية يخرج منها صوت امرأة تستغيث وتطلب المساعدة لتخليصها من يد زوجها الذي يعنفها باستمرار. وأوضح موثق المقطع، أن هذه السيدة تستغيث وتصرخ من شدة الضرب الذي تتعرض له بشكل شبه يومي. جديد "الخليج 365" Advertisements بالصور: منظر إبداعي فريد في سماء الرياض ... شاهد لأول مرة وطالب متداولو المقطع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة بفتح تحقيق في الواقعة وإلقاء القبض على الزوج

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كانت هذه تفاصيل خبر سكان مدينة الطائف السعودية يفاجئون بصراخ امرأ من أحد المنازل ...وعند اقتحام الشقة كانت المفاجأة "لن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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