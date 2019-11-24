"فيديو" بطريقه جريئه وفاضحه...سعوديات يحتفلن بـ بدء عملهن كسائقات تاكسي

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عدن - ياسمين التهامي - الفيديو بعنوان «نساء سعوديات فرحين بعملهم كسائقة تاكسي» غير صحيح, وهو لإحتفالية أكبر أسطول سيارات تويوتا بقيادة سيدات في (المدرسة السعودية للقيادة) بجامعة الأميرة نورة. الفيديو بعنوان «نساء سعوديات فرحين بعملهم كسائقة تاكسي» غير صحيح, وهو لإحتفالية أكبر أسطول سيارات تويوتا بقيادة سيدات في (المدرسة السعودية للقيادة) بجامعة الأميرة نورة. pic.twitter.com/WnmNGgcmA3 — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) November 22, 2019

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