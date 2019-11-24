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بعد سخريتهم من حجم قطر...شيخة قطرية تلجم قادة دول الحصار...هذا ما قالته عن اتصال الكبار

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سخريتهم من حجم قطر...شيخة قطرية تلجم قادة دول الحصار...هذا ما قالته عن اتصال الكبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، على الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، شاكراً إياه على جهود الدوحة في تسهيل عملية إطلاق رهينتين كانتا محتجزتين في أفغانستان.

وقالت الشيخة مريم آل ثاني في تغريدة ، متفاخرة بما أنجزه الأمير تميم بن حمد..( ليس شرطاً أن تكون كبير “جغرافياً”، المهم أن يكون تأثيرك “الجيوسياسي” كبير!، هنا الفرق! عرفتوا الآن من الكبير؟ دبلوماسية الوساطة #قطر دائماً تنجح بها????????✅ ). 

 

ليش شرطاً أن تكون كبير "جغرافياً"
المهم أن يكون تأثيرك "الجيوسياسي" كبير! ????
هنا الفرق! عرفتوا الآن من الكبير؟
دبلوماسية الوساطة #قطر دائماً تنجح بها????????✅ https://twitter.com/ajmurgent/status/1197922813430128640 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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