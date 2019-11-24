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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو"على الهواء مباشرة...متصله تحرج داعيه سعودي شهير بسؤال رفض الاجابه عنه واعتبره لااخلاقي

رفض إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي الإجابة عن سؤال متصلة في برنامج "الأبواب المتفرقة" عن حكم طلاق المرأة_الحائض.

وقال المغامسي، رداً على المتصلة، إن هذه مسألة خلافية ولا تجاب على الهاتف، مطالباً إياها بطرح السؤال بصورة شخصية على أحد العلماء أو أهل العلم الذين تثق فيهم، لا بصورة علنية على الملأ، حتى لا يتجرأ الناس عليها.

وأضاف المغامسي: "إن الله تعالى قال (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)، والطلاق الشرعي أن يطلق الرجل امرأته في طُهر لم يجامعها فيه، تستقبل بطلاقها عدتها، فإن وقع الطلاق وهي_حائض، فبعض أهل العلم يقول إن الطلاق يقع، لكن من طلق يأثم، ولا علاقة لإثمه بإجراء الطلاق عليه".

جديد اب برس :

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الشيخ صالح المغامسي يرفض الرد على هذا السؤال على الهواء مباشرة#MBC1#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/Jpkcpx08P3

— الأبواب المتفرقة (@alabwab)