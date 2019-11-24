شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جريئه...هذا مافعله تامر حسني عندما صعدت زوجته الى المسرح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صورة جريئه...هذا مافعله تامر حسني عندما صعدت زوجته الى المسرح

تصرف الفنان المصري، تامر حسني، بصورة عفوية، عندما لاحظ صعود زوجته المطربة المعتزلة، بسمة بوسيل، على المسرح، أثناء إحياءه حفلا، أمس الجمعة.

وما أن رأى تامر حسني زوجته، حتى احتضنها أمام الجمهور الحاضر للحفل، في لقطة أبهرت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي التي حرصت بسمة بوسيل على مشاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

جديد اب برس :

Advertisements

وتفاعل الجمهور مع الصورة، معحبيين بحالة الحب التي تجمع بين تامر حسني وزوجته.

وكان من بين التعليقات: "ربنا يخليكوا لبعض"، فيما تسائل آخر إن كانا ينويان تسجيل "دويتو غنائي" سويا.

ووجهت بسمة بوسيل رسالة إلى زوجها تامر حسني مع الصورة التي يحتضنها فيها: " "دائما فخورة بك يا ‏حبيبي". ليرد عليها: "أنا اللي فخور بيكي وبشكر ربنا إنك هديتي الكبيرة الغالية واللي هداني بيها، ‏بحبك يا أم آدم".

وتم رصد اللقطة الرومانسية بين تامر حسني وزوجته، خلال إحيائه حفلا بالجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس، في العاصمة المصرية، القاهرة.‏

يشار إلى أن تامر حسني وبسمة بوسيل تزوجا في عام 2012، وأنجبا 3 أبناء، هم تاليا وأمايا وآدم‎.

وكان تامر حسني أحيا حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، أمس الجمعة، في استاد القاهرة الدولي.