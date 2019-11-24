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عدن - ياسمين التهامي - عاجل :هذا مايحدث في صنعاء...قرار صادم لمالكي المنازل ومناطق سيطرتهم"تفاصيل"

قال رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا للحوثيين، محمد علي الحوثي، إن بيوت صنعاء بنيت من قبل المسؤلين الفاسدين، بغرض الاستفادة من الايجار وغسيل للأموال.

وأضاف في تغريدة له على "توتير" :إن المنازل التي بنيت قبل 21 سبتمبر 2014م، قبل سيطرة المليشيات على صنعاء، بنيت من قبل المسؤولين الفاسدين والتجار والضباط وناهبي أراضي الدولة، مؤكداً على ضورة تطبيق القانون على أصحاب المنازل بصنعاء".

جديد اب برس :

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وأشار الحوثي إلى أن الجهات المعنية يجب عليها القيام بواجباتها، وإلزام مالكي المنازل بصنعاء تطبيق القانون.

وقال الحوثي، إنه يجب أن يتم تحديد المدة والأجرة عند العقد بين المستأجرين ومالكي البيوت، مشيراً إلى إنه إذا لم تحدد المدة في العقد فيكون حدها الأقصى على النحو التالي:-

للمساكن بثلاث سنوات، وللمتاجر ومخازن الأدوية والوكالات والمطاعم والفنادق بخمس سنوات.

وأضاف، يجب إن يلتزم الجميع بهذا القانون، حتى لا يترك المواطن وهو محمي بالقانون المؤجر والمستأجر.

ودعا الجهات الرقابية التابعة للجماعة برفع كشوفات بأسماء مالكي المنازل المؤجرة التابعة للمسؤولين، بغرض نهبها أو مصادرتها.