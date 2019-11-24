فنانات مصريات على فراش الدعارة.. تعرف عليهن! (صور)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عندما يمتزج الفن بالدعارة وعندما يتحول صفوة المجتمع إلى بائعي الهوى فاعلم أن أجراس ناقوس الخطر بدأت تدق.



فنانات لم تكفهن الأموال الطائلة التي يتحصلن عليها من الأفلام والمسلسلات والإعلانات، فلجأن إلى الدعارة لتحقيق ثرواتهن، ودفعهن الغرور والتكبر لممارسة أفعالهن الشنيعة، مستغلات شهرتهن لمزاولة أعمال منافية للآداب.



تجارة المتعة المحرمة تعتبر أسھل وسیلة لتحقیق أرباح مالیة طائلة خاصة في ظل الظروف التي تمر بھا بعض الأسر المصریة من ضیق الرزق وقلة الحیلة، فتوجھن إلى التجارة المحرمة لسد احتیاجاتھن الیومیة في ظل تفشى ھذا الوباء الذي یھدد المجتمع.

موقع ”المصریون“ سلطت الضوء على الفنانات المتھمات في قضایا ”دعارة“ الفنانة غادة ابراھیم تستأجر شققًا للدعارة بالمعادى كانت الأجھزة الأمنیة لمباحث الآداب ألقت القبض على الفنانة الشھیرة غادة إبراھیم لاتھامھا بإدارة شقق دعارة بمنطقة المعادي، وتقدیم الفتیات لراغبي المتعة من الأثریاء العرب، وذلك على خلفیة اعتراف إحدى فتیات اللیل علیھا.



وتبین من التحریات صحة المعلومات وقیام الفنانة باستقطاب الفتیات في مقتبل الشباب وعلى قدر عال من الجمال، وأصدرت النیابة أمر ضبط وإحضار للمتھمة، وتمكنت القوة من مداھمة الشقق وضبط في الأولى 5 فتیات، وبالثانیة 7 فتیات، اعترفت اثنتان منھن علیھا، وتم عمل كمین أسفر عن ضبطھا، وعثر بالمكان على خمور وأوقیة ذكریة ومنشطات جنسیة.



القبض على الفنانة حنین استطاعت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلیة بإلقاء القبض على الفنانة حنین وھي تستخدم شقتھا في حدائق الأھرام لممارسة الأعمال المنافیة للآداب ومعھا ممثلة أخرى غیر مشھورة.

وبمداھمة قوة من المباحث للشقة برئاسة اللواء أمجد شافعي مدیر الإدارة تم ضبط ثلاثة من الأثریاء العرب وھم في حالة تلبس وبعد تفتیش الشقة تم التحفظ على مبالغ مالیة وملابس وزجاجات خمور.

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عایده رمضان لقي القبض علیھا مع 6 لم تسلم الفنانة عایدة ریاض من سھام تھمة الدعارة، التي أُطلق علیھا قضیة ”الكومبارس“؛ حیث أُ فنانات كومبارس، ومنھن لیلى یوسف الشھیرة بـ“لیلیان“.

وعاقبتھا محكمة أول درجة بالحبس لمدة عام، بتھمة ممارسة الرذیلة بأحد الأوكار بحي مصر الجدیدة، في أوائل عام 1982 ،وتم إیداعھا بسجن القناطر لمدة 3 أشھر، ثم برأتھا محكمة مستأنف الآداب في 24 فبرایر 1983 ،بعد أن تأكدت من ”الزج بھا في الاتھام على غیر سند من الواقع أو الحقیقة“.

القبض على الفنانة آمال حمدي داخل أحد الفنادق وكانت مباحث الآداب تمكنت من إلقاء القبض على الممثلة الشابة آمال حمدي داخل أحد الفنادق الشھیرة تمارس الدعارة مع ثرى عربي وتبین أنھا مسجلة آداب وسبق اتھامھا في القضیة رقم 9540 لسنة 2006 والقضیة 6333 لسنة 2000“ ممارسة دعارة“.

وكانت آمال حمدي قد دخلت أحد الفنادق الشھیرة مرتدیة فستان سواریھ، ورصدتھا كامیرات الفندق أثناء صعودھا إحدى الغرف التي یقیم فیھا ثري عربي، وتم التشكك في أمرھا لأنھا لیست من النزلاء، ورغم أن أحد العاملین بالفندق أسرع إلى تحذیرھا بأن الشرطة في طریقھا إلیھا، وحاولت بالفعل الھرب متخفیة في زي مختلف عن التي حضرت بھ لكن رجال الشرطة كانوا أسرع إلیھا



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