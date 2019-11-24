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صنعاء - ياسمين الخيامي - تعرف على البلد العربي الذي يطلق عليه "مقبرة للنساء " وتموت فيه 12 امراة كل يوم لهذا السبب الصادم



قالت الأمم المتحدة اليوم الأحد، تشرين الثاني 24، 2019 إن امرأة يمنية تموت كل ساعتين بسبب الولادة.

جاء ذلك في تغريدة قصيرة لصندوق الأمم المتحدة للسكان نشرها على حسابه في "تويتر".

وتابع الصندوق: "في اليمن تموت أم كل ساعتين و هي تحاول أن تنجب حياة أخرى".

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تعرف على البلد العربي الذي يطلق عليه "مقبرة للنساء " وتموت فيه 12 امراة كل يوم لهذا السبب الصادم

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