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صنعاء - ياسمين الخيامي - دولة عظمى تثلج صدور مليار مسلم وتنزل عقاب صارم ضد طبيب طلب من مسلمة هذا الطلب الفاضح والمحرم شرعا عندما كانت في عيادته ( لن تصدق ماذا طلب منها )

2019/11/24 الساعة 11:56 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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